МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. В UBS понизили прогноз по фьючерсам на платину с разными сроками поставки на 200 долларов за унцию. В Магадане готовится к пуску новая фабрика по извлечению золота и серебра

Значительный дисконт к котировкам палладия, вероятно, ускорит переход на платину в автомобильной отрасти, что поспособствует росту цен на этот драгоценный металл в течение следующих 12 месяцев, отмечают в UBS.

Между тем спрос на платину со стороны промышленных потребителей, вероятно, окажется под давлением ввиду вероятного замедления экономического роста в Европе.

Отмечается, что сомнения в устойчивости экономического роста в ближайшие недели, вероятно, усилятся. В компании прогнозируют, что котировки платины в краткосрочной перспективе останутся под давлением.