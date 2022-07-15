МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Спрос на физическое золото в Азии вырос на фоне снижения цен. Тем не менее покупатели осторожны, поскольку некоторые ожидают более сильного падения цен. Кроме того, экономические проблемы сдерживают спрос. Стоимость золота зафиксировалась около 1710 долларов за унцию

Стоимость золота во многих регионах упала вслед за международными спот-ценами. Давление на мировой рынок золота оказывает укрепление доллара.

В пятницу золото в Индии продается по 49 971 рупию за 10 грамм против 52 300 рупий на прошлой неделе.

"После повышения импортных пошлин цены выросли, однако затем они упали вслед за мировыми ценами. Коррекция привлекает покупателей", — говорит Чанда Венкатеш, управляющий партнер CapsGold.

На этой неделе золото в Индии можно было купить с дисконтом примерно в 20 долларов за унцию по сравнению с официальными ценами на внутреннем рынке, включающими импортную пошлину и налог с продаж в размере 15% и 3% соответственно. На прошлой неделе дисконт составлял 28 долларов.

Мировые цены на золото привлекательны, однако падение курса рупии до рекордного минимума ограничивает покупки со стороны ювелиров, отметил один из дилеров в Мумбаи.

Покупки центральных банков могут частично нивелировать снижение спроса на физические золото в Индии и Китае, вызванное ослаблением валют этих стран против золота.

В Китае золото торговалось с дисконтом в 3-5 долларов к мировым ценам.

"Потребители очень осторожны. Старшее поколение может покупать золото с целью инвестиций, однако маловероятно, что более молодое поколение будет закупать ювелирные изделия в ближайшем будущем", — отметила Рона О'Коннелл, аналитик StoneX. Экономический рост Китая во 2-м квартале резко замедлился на фоне локдаунов, что говорит об усилении давления на спрос в ближайшие месяцы.

В Гонконге золото продавалось с премией в 0,00-2,00 доллара за унцию, а в Сингапуре — с премией в 1,50-1,80 доллара за унцию.

На фоне снижения цен клиенты совершают все больше покупок, а оптовики закрывают короткие позиции, отметил Брайан Лан из GoldSilver Central. Между тем, по его словам, многие по-прежнему наблюдают за тем, снизятся ли цены еще сильнее.