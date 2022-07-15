МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Цены на медь упали до новых минимумов после выхода более слабых, чем ожидалось, экономических данных Китая. Участники рынка вновь обеспокоены возможным ослаблением спроса на металлы. Медь дешевеет на слабой статистике из Китая

Котировки меди нацелены продемонстрировать самое сильное недельное снижение с марта 2020 года. Котировки также находятся под давлением из-за опасений относительно активного повышения процентной ставки, которое может спровоцировать глобальную рецессию.

Ранее в пятницу трехмесячные фьючерсы на медь на LME упали до 6955 долларов, пробив вниз отметку 7000 долларов впервые с ноября 2020 года.

Однако позднее котировки замедлили снижение, недавно опустившись примерно на 1,2%.

Китайские регуляторы пообещали оказать помощь в своевременном строительстве объектов недвижимости. Однако это не смогло улучшить настроения некоторых покупателей, которые угрожают бойкотировать выплаты по ипотечным кредитам.

Растущее недовольство покупателей недвижимости по всему Китаю заставляет инвесторов снова думать о возможном снижении активности в жилищном секторе, на который приходится около четверти ВВП страны.