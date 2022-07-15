МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером опускается, а за неделю в целом упала на 2,4% — инвесторы опасаются резкого ужесточения монетарной политики Федрезервом США, свидетельствуют данные торгов. Еврокомиссия предложила запретить импорт российского золота

По состоянию на 17.55 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,45 доллара, или на 0,26%, до 1701,55 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,54% — до 18,508 доллара за унцию.

С начала недели золото подешевело на 2,4%, а за последние пять недель — на 9,7%. Днем ранее цена золота опускалась ниже 1700 долларов за тройскую унцию — впервые с конца марта прошлого года.

Череде неудач драгоценного металла способствуют пришедшие на рынок ожидания, что ФРС США в связи с рекордной инфляцией в стране будет более резко повышать учетную ставку.

Тем не менее, по мнению аналитиков Commerzbank AG, которое приводит агентство Блумберг, ожидания инвесторов относительно экономического спада в США должны благоприятствовать золоту как безопасной гавани. "Это одна из причин, по которой мы ожидаем роста цен в ближайшие месяцы и кварталы", — говорится в их аналитической записке.