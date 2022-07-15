МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Спот-цены на сжиженный природный газ в Азии на этой неделе оставались высокими на фоне сильного спроса и неопределенности относительно дальнейшей работы трубопровода "Северный поток-1". Министр экономики Японии попросил США и Австралию увеличить поставки СПГ

Средняя цена на СПГ с поставкой в Северо-Восточную Азию в августе на этой неделе составила 40,50 доллара за млн БТЕ, говорят отраслевые источники. Это на 0,50 доллара, или 1,2%, ниже по сравнению с предыдущей неделей.

Средняя цена СПГ с поставкой в сентябре выросла до 4-месячного максимума 41,00 доллар за млн БТЕ, приблизившись к рекордной отметке 44,35 доллара, установленной в декабре.

"Предложение на рынке СПГ довольно ограниченное по ряду причин: спрос в Азии летом растет, а в Европе и в Техасе установилась жаркая погода. В то же время сохраняются проблемы с предложением", — отметил Райан Маккей из TD Securities.

Экспорт с терминала Peru LNG, с которого обычно отправляется 5-6 партий СПГ в месяц, с 26 июня приостановлен из-за перебоев, которые могут сохраняться до конца июля.

В Shell сообщили клиентам, что компания не сможет поставить СПГ с терминала Prelude в Австралии. На терминале продолжается забастовка, которая может продлиться до 21 июля.

Хотя запасы газа в Китае высокие, жара нагружает энергосистему, из-за чего закупки СПГ могут увеличиться. Япония и Южная Корея, как ожидается, могут также покупать больше СПГ летом, говорит Мауро Чавес Родригес из Wood Mackenzie.

По состоянию на 14 июля цена СПГ с поставкой в Северо-Западную Европу на условиях DES (поставка с судна) составляла 41,358 доллара за млн БТЕ. Это на 9,90 доллара меньше цены августовских контрактов с поставкой с терминала TTF в Нидерландах, отмечает Киаран Роэ из S&P Global Commodity Insights.

За партию СПГ стандартного размера с поставкой в Северо-Западную Европу покупатель заплатит примерно на 35 млн долларов меньше по сравнению со стоимостью такого же объема трубопроводного газа. Котировки СПГ в Европе превышают цены в Северо-Восточной Азии. Так, 14 июля СПГ с поставкой в Северо-Восточную Азию в сентябре стоил 39,80 доллара за млн БТЕ, отметил Рое.

"Это значит, что почти все СПГ-танкеры остаются в Атлантическом бассейне, а не направляются в Северо-Восточную Азию. Импорт СПГ в таких странах, как Япония, Китай, Южная Корея и Тайвань, отстает от среднего показателя за последние пять лет", — добавляет эксперт.

По оценкам Spark Commodities, цена на СПГ в Европе с поставкой на условиях DES на 9,45 доллара ниже цены газа с поставкой в сентябре из терминала TTF. Сохраняющаяся нехватка мощностей для импорта в Северо-Восточной Европе и резкий рост цен с поставкой из терминала TTF содействуют увеличению стоимости регазификации.

В первой половине июля спрос на газ со стороны промышленности в Европе сократился более чем на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, отмечает Родригес. Это связано с приостановкой работы "Северного потока". Сильнее всего спрос сократился со стороны НПЗ, а также производителей химической продукции, цветных металлов, керамики, стекла и цемента.

Спотовые ставки фрахта СПГ снизились на фоне роста числа доступных судов. В пятницу стоимость фрахта СПГ-танкеров в Атлантическом бассейне составляет 44 250 долларов в день, а в Тихоокеанском бассейне — 49 500 долларов в день, согласно оценке Spark Commodities.