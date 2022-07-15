МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе к закрытию торгов в последний торговый день недели снизились на 7,3%, до отметки примерно 1680 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Reuters: Алжир поставит Италии дополнительный объем газа в 2022 году

Ближайшие, августовские фьючерсы по индексу голландской TTF — одной из крупнейших в мире торговых площадок — открыли торговую сессию умеренным снижением, у отметки чуть выше 1790 долларов (–1% к расчётной цене четверга — 1809,8 доллара). После небольших колебаний котировки до полудня достигли 1807,2 доллара (–0,1%), после чего ускорили темпы снижения и к вечеру опустились до минимальной отметки в 1637,8 (–9,5%). Последние фьючерсные контракты торговались на уровне 1677,6 доллара (–7,3%).

Биржевые цены на газ в Европе с конца июня росли семь торговых сессий подряд, расчётная цена ближайших — сначала июльских, а затем августовских — фьючерсов подскочила с уровня примерно 1400 долларов за тысячу кубометров до отметки выше 1900 долларов, после чего за две сессии опустилась почти до 1720 долларов и после некоторого роста на торгах в четверг вновь опустились.

"Газпром" — основной поставщик газа в Европу — с 16 июня снизил поставки по ключевому газопроводу в регион — "Северному потоку" — до 40% от пропускной способности, объяснив это проблемами с техническим обслуживанием газовых турбин на компрессорной станции "Портовая", которая является важным объектом для магистрали. Тогда компания заявила, что Siemens из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть из ремонта с канадского завода газоперекачивающие агрегаты для "Портовой". Однако Канада решила освободить оборудование "Газпрома" от санкций до конца 2024 года. Сообщение СМИ об этом в среду подтвердил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Российская компания заявила, что не располагает ни одним документом, позволяющим Siemens вывезти из Канады двигатель для "Портовой", и не может сделать вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы станции. Даже если турбина вернётся в Россию, вопрос о том, насколько "Газпром" сможет увеличить поставки по "Северному потоку", остаётся открытым. Сейчас магистраль находится на плановом техобслуживании, которое продлится до 21 июля.

Осложняет непростую ситуацию на газовом рынке Европы снижение экспорта СПГ из США из-за остановки крупного предприятия Freeport LNG в Техасе. Минэнерго страны отмечало в июльском докладе, что это приведёт к сокращению экспортных мощностей СПГ в США примерно на 2 миллиарда кубических футов в сутки, что составляет около 17% от общего объёма мощностей. Ведомство снизило прогноз экспорта во втором полугодии до уровня в среднем 10,5 миллиарда кубических футов в сутки (–14% к июньскому прогнозу), ожидает, что предприятие вернётся к полной работе не ранее конца 2022 года.

Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад — из-за опасений запрета на российские энергоресурсы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, а расчётная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю история функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.