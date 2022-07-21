МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром находится ниже 1700 долларов за тройскую унцию, инвесторы ожидают повышение ключевых ставок мировыми центробанками, свидетельствуют данные торгов. Эксперт спрогнозировал, кто будет покупать российское золото после санкций

По состоянию на 8.53 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 9,7 доллара, или на 0,57%, до 1690,5 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,74% — до 18,53 доллара за унцию.

Основное внимание трейдеров сосредоточено вокруг политики мировых центробанков по ключевой ставке. Позднее в четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) может поднять учетную ставку впервые с 2011 года. Аналитики ожидают повышения на 25 базисных пунктов, хотя СМИ сообщали о возможности повышения на 50 базисных пунктов.

На следующую неделю запланировано очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 67% аналитиков прогнозируют увеличение ставки на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, 33% аналитиков закладывают повышение сразу на 100 базисных пунктов, до 2,5-2,75%.

Золото чувствительно к повышению ключевой ставки ФРС, поскольку это традиционно поддерживает доллар, в результате чего драгоценный металл становится менее выгодным при его покупке в другой валюте.