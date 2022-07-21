МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг опускается из-за опасений вокруг перспектив спроса на фоне ситуации с коронавирусом в КНР и ожиданий по рецессии, свидетельствуют данные торгов. Polymetal снизил выпуск золота и серебра в первом полугодии

По состоянию на 9.07 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,31%, до 3,303 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,38%, до 7378 долларов, алюминия — на 1,72%, до 2430 долларов, цинка — на 1,97%, до 3006,5 доллара.

Рынки продолжают следить за ситуацией с коронавирусом в Китае, который является крупнейшим потребителем этого промышленного металла. Инвесторы опасаются, что ужесточение карантинных ограничений в стране может отразиться на спросе.

Трейдеры также продолжают опасаться возможной рецессии в мире на фоне стремления мировых центробанков повышать ключевые ставки из-за высокой инфляции.