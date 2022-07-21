МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Цены на природный газ в среду достигли 5-недельного максимума на прогнозах жаркой погоды в течение двух следующих недель. Потребление природного газа для генерации электроэнергии, вероятно, возрастет в условиях наблюдающегося в последнее время сокращения добычи. Берлин опасается социального кризиса из-за отключения российского газа

Спрос на электроэнергию в некоторых штатах, в том числе, в Техасе, уже достиг рекордных максимумов на фоне очень жаркой погоды. "Спрос на электроэнергию во вторник подскочил к рекордному максимуму, — отметили аналитики Gelber & Associates. — Следующая неделя станет самой жаркой за это лето".

Электростанции используют значительные объемы природного газа. Цены на уголь подскочили к рекордным максимумам, поэтому переход на этот сырьевой товар для генерации электроэнергии стал экономически невыгодным.

Котировки природного газа в среду выросли, несмотря на сокращение поставок на СПГ-терминалы. Несколько СПГ-терминалов в Луизиане столкнулись с перебоями, а работа СПГ-терминала Freeport в Техасе по-прежнему приостановлена, что способствует увеличению предложения на внутреннем рынке.

Ближайшие фьючерсы на природный газ в среду на NYMEX закрылись с повышением на 74,3 цента, или 10,2%, на максимуме закрытия с 13 июня 8,007 доллара за млн БТЕ.

Котировки в среду продемонстрировали самый сильный однодневный процентный рост с начала июля. В этом году котировки природного газа закрывались с повышением или понижением более чем на 10% по итогам 11 сессий.

За истекший период этого года цены на природный газ выросли примерно на 115%.

Позже в четверг Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует еженедельные данные по запасам природного газа.

Согласно прогнозу аналитиков, запасы природного газа в подземных хранилищах США на неделе 9-15 июля увеличились на 47 млрд кубических футов, до 2,416 трлн кубических футов, против роста на 50 млрд кубических футов в аналогичный период предыдущего года и среднего пятилетнего показателя +41 млрд кубических футов.