МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Золото в пятницу утром торгуется выше отметки в 1710 долларов за тройскую унцию на фоне удешевления доллара днем ранее, рынки ожидают увеличения ставки Федрезервом на следующей неделе, свидетельствуют данные торгов. Эксперты не ждут ослабления рубля от снижения ставки ЦБ

По состоянию на 8.42 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,8 доллара, или на 0,05%, до 1714,2 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,18% — до 18,685 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) в четверг снизился на 0,4%, опустившись ниже 107 пунктов к закрытию. Ослабление доллара поддерживает спрос на золото, которое в этом случае становится более доступным при покупке в другой валюте.

В четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о повышении ставки сразу на 50 базисных пунктов — до 0,5% годовых с нулевого уровня, что стало первым увеличением с 2011 года. Укрепление евро сдержало доллар, который отошел от уровней прошлой недели в 108-109 пунктов. Эксперт назвал последствия британских санкции на импорт золота из России

"Наконец мы начинаем видеть некоторую слабость индекса доллара, и золото восстанавливается с уровня распродажи, поднимаясь сейчас выше 1700 долларов. Теперь мы ожидаем, что бегство к доллару начнет сходить на нет в пользу золота как настоящего и надежного хеджа против инфляции", — отмечает менеджер Guardian Gold Australia Джон Фини (John Feeney), которого цитирует агентство Блумберг.

Внимание трейдеров сосредоточено на монетарной политике мировых центробанков. Федеральная резервная система (ФРС) может на следующей неделе объявить о повышении ключевой ставки. По данным CME Group, 70% аналитиков прогнозируют увеличение ставки на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, 30% аналитиков закладывают повышение сразу на 100 базисных пунктов, до 2,5-2,75%.