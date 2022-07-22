МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Золото в пятницу утром торгуется выше отметки в 1710 долларов за тройскую унцию на фоне удешевления доллара днем ранее, рынки ожидают увеличения ставки Федрезервом на следующей неделе, свидетельствуют данные торгов.

Здание Центрального банка РФ в Москве

Эксперты не ждут ослабления рубля от снижения ставки ЦБ

По состоянию на 8.42 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,8 доллара, или на 0,05%, до 1714,2 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,18% — до 18,685 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) в четверг снизился на 0,4%, опустившись ниже 107 пунктов к закрытию. Ослабление доллара поддерживает спрос на золото, которое в этом случае становится более доступным при покупке в другой валюте.

В четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о повышении ставки сразу на 50 базисных пунктов — до 0,5% годовых с нулевого уровня, что стало первым увеличением с 2011 года. Укрепление евро сдержало доллар, который отошел от уровней прошлой недели в 108-109 пунктов.

Золото

Эксперт назвал последствия британских санкции на импорт золота из России

"Наконец мы начинаем видеть некоторую слабость индекса доллара, и золото восстанавливается с уровня распродажи, поднимаясь сейчас выше 1700 долларов. Теперь мы ожидаем, что бегство к доллару начнет сходить на нет в пользу золота как настоящего и надежного хеджа против инфляции", — отмечает менеджер Guardian Gold Australia Джон Фини (John Feeney), которого цитирует агентство Блумберг.

Внимание трейдеров сосредоточено на монетарной политике мировых центробанков. Федеральная резервная система (ФРС) может на следующей неделе объявить о повышении ключевой ставки. По данным CME Group, 70% аналитиков прогнозируют увеличение ставки на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, 30% аналитиков закладывают повышение сразу на 100 базисных пунктов, до 2,5-2,75%.