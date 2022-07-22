МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу растет, поддерживает стоимость промышленного металла ослабление доллара относительно пиков прошлой недели после заседания ЕЦБ, свидетельствуют данные торгов. ЕЦБ повысил базовую ставку впервые с 2011 года

По состоянию на 8.57 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,38%, до 3,3217 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,76%, до 7322 долларов, алюминия — на 0,39%, до 2420,5 доллара, цинка — на 2,34%, до 2936 долларов.

Днем ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил ставки сразу на 50 базисных пунктов — до 0,5% годовых с нулевого уровня, что стало первым увеличением с 2011 года. Укрепление евро сдержало доллар, который отошел от уровней прошлой недели в 108-109 пунктов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) в четверг снизился на 0,4%, опустившись ниже 107 пунктов к закрытию. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными при их покупке в другой валюте.