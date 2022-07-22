МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе после снижения в четверг — впервые за три недели — до 1530 долларов за тысячу кубометров (−6,5%) в пятницу умеренно растут, держатся выше 1700 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Польша планирует заполнить свои газовые хранилища более чем на 100%

Фьючерсные контракты на поставку газа в августе (по TTF) начали торги на уровне около 1680 долларов (+2,4% к расчётной цене четверга — 1641 доллар) и до 10.45 мск умеренно дорожали примерно до 1710 долларов. Затем котировки подскочили до 1740 долларов (+5,9%), после чего немного опустились и в последние минуты остаются немногим выше 1700 долларов (+4,3%).

Фьючерсы 21 июля впервые с 1 июля опустились до 1530 долларов за тысячу кубометров. Так рынок отреагировал на возобновление поставок газа по ключевому газопроводу из России в Европу — "Северному потоку", — который с 11 июля находился на техобслуживании. Ежесуточные поставки по нему немного превышают 60 миллионов кубометров.

Однако риски снижения объёмов российского экспорта сохраняются. Агентство Рейтер сообщало в четверг вечером, что транспортируемая из Канады турбина для "Северного потока" застряла в Германии из-за отсутствия разрешения со стороны России для её возвращения. При этом через несколько дней — примерно 26 июля — "Северный поток" останется ещё без одного агрегата, который должен отправиться на регламентный ремонт. Поставки по магистрали могут снизиться до 30 миллионов кубометров.

Умеренный рост биржевых цен в пятницу может быть связан с возросшим спросом на газ и сохранением рисков снижения поставок трубопроводного газа из России. Аналитики компании Rystad Energy отмечают, что сейчас Европа охвачена жарой и испытывает повышенный спрос на электроэнергию и, соответственно, газ — для охлаждения. Температура выше 40 градусов по Цельсию на этой неделе была зафиксирована в нескольких европейских странах, и в ближайшие дни она останется выше нормы.

Расчётная цена на газ на европейской бирже в июле составляет в среднем почти 1740 долларов за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года.