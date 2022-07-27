Фьючерсы на золото незначительно колеблются в цене в ожидании итогов заседания ФРС США
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром незначительно колеблется в преддверии публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.15 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на символические 0,1 доллара, или на 0,01%, до 1717,6 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее стоимость золота демонстрировала столь же слабый рост. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,06% — до 18,547 доллара за унцию.
Как отмечает рыночный аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga), мнение которого приводит портал Market Watch, котировки золота стабильны до объявления решений ФРС из-за отсутствия других факторов, способных повлиять на их динамику.
По данным CME Group, большинство аналитиков ожидают повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов. Также трейдеры ждут выступления председателя регулятора Джерома Пауэлла в рамках пресс-конференции.
Решение ФРС важно для рынка золота, в частности, тем, что степень жёсткости политики Федрезерва влияет на курс доллара, а его укрепление, как правило, приводит к удешевлению драгметаллов, и наоборот.
https://1prime.ru/commodities/20220727/837618883.html