МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром умеренно растет в преддверии публикации итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ждут решения ФРС США по ставке

По состоянию на 9.20 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,41%, до 3,406 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца увеличилась на 0,77%, до 7536,5 доллара, алюминия — на 0,54%, до 2421,5 доллара, цинка – на 1,79%, до 3039 долларов.

Ключевым событием для мировых рынков в среду станет публикация итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Рынок закладывает еще одно повышение учетной ставки регулятора на 75 базисных пунктов. После обнародования решений ФРС пройдет пресс-конференция председателя регулятора Джерома Пауэлла.

Решение ФРС важно, в частности, тем, что степень жёсткости политики Федрезерва влияет на курс доллара, а его укрепление, как правило, приводит к удешевлению сырьевых товаров, в том числе промышленных металлов. В то же время комментарии Пауэлла могут дать понять перспективы развития экономики США и мира, а значит, и спроса на медь.