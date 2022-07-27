МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота опускается в среду днем, рынки ждут решения по ключевой ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Рынки ждут решения ФРС по ставке: надвигается "идеальный шторм"

По состоянию на 17.08 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,55 доллара, или на 0,32%, до 1712,15 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,85% — до 18,378 доллара за унцию.

"Как долго золото будет оставаться на текущих уровнях после краткосрочной стабилизации будет главным образом определяться реакцией рынка на решение Федрезерва по ставке позднее сегодня", — приводит портал MarketWatch мнение рыночного аналитика Kinesis Money Руперта Роулинга (Rupert Rowling).

Одним из главных событий недели остается заседание Федрезерва, которое завершается в среду. По данным CME Group, 74% аналитиков прогнозируют увеличение ставки на 75 базисных пунктов — до 2,25-2,5% годовых, а 26% аналитиков закладывают повышение сразу на 100 базисных пунктов, до 2,5-2,75%.

Традиционно повышение ставки поддерживает доллар, что сдерживает спрос на золото, которое в этом случае становится менее доступным при покупке в другой валюте. Трейдеры следят за темпами повышения ставки.