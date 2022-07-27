МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе после роста почти на 14%, до 2385 долларов за тысячу кубометров, к завершению торгов среды снизили темпы роста до 2% и остановились чуть выше 2140 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Американские биржи растут на сильных корпоративных отчетностях

Фьючерсные контракты на поставку газа в августе (по индексу TTF) открыли торговую сессию на отметке 2206,6 доллара за тысячу кубометров (+5,2% к расчётной цене вторника — 2098,2 доллара) и почти сразу подорожали до 2235,5 доллара за тысячу кубометров (+6,5%). Вскоре котировки превысили 2300 долларов и уже к 10.22 мск достигли максимума торгового дня — 2385,2 доллара (+13,7%). Но затем цены начали замедлять темпы роста и даже ненадолго переходили к снижению, достигнув к 13.35 мск минимальной отметки в 2042 доллара (-2,7%). Во второй половине дня котировки не превышали 2290 долларов. Последние фьючерсы торговались за 2140,9 доллара (+2%).

Стоимость газа резко подскочила в понедельник после сообщения "Газпрома" о плане снижения с 27 июля поставок по ключевому газопроводу из России в Европу — "Северному потоку". Они составят не более 20% от проектной мощности магистрали и не превысят 33 миллионов кубометров в сутки.

Расчетная цена на газ на европейской бирже в июле составляет в среднем почти 1760 долларов за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.