МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Цена на золото увеличивается в среду вечером, причем темпы роста несколько ускорились после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет перед итогами заседания ФРС

По состоянию на 21.36 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,1 доллара, или на 0,47%, до 1725,8 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,29% — до 18,775 доллара за унцию.

До публикации решения ФРС золото дорожало на 0,11%, а серебро – на 0,73%.

ФРС США по итогам июльского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку до уровня 2,25-2,5% годовых. Ставка была повышена на 75 базисных пунктов второй раз подряд. Регулятор отмечает, что дальнейшее повышение целевого диапазона ставки будет уместным.

Следующее заседание ФРС США пройдет 20-21 сентября.