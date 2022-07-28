МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Стоимость меди растет в четверг утром на общем оптимизме после оглашения решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

" Главное здание ФРС США

ФРС США повысила базовую процентную ставку второй раз подряд

По состоянию на 9.26 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,58%, до 3,4912 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца увеличилась на 1,33%, до 7637 долларов, алюминия — на 0,04%, до 2422,5 доллара, цинка – на 0,49%, до 3054 долларов.

ФРС США по итогам июльского заседания второй раз подряд повысила учётную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 2,25-2,5% годовых.

Такое решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков, и фондовые рынки в США отреагировали на него с оптимизмом, увеличившись в среду на 1-4%. Индексы Азии в четверг также торгуются в плюсе.