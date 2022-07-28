МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Стоимость меди растет в четверг утром на общем оптимизме после оглашения решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. ФРС США повысила базовую процентную ставку второй раз подряд

По состоянию на 9.26 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,58%, до 3,4912 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца увеличилась на 1,33%, до 7637 долларов, алюминия — на 0,04%, до 2422,5 доллара, цинка – на 0,49%, до 3054 долларов.

ФРС США по итогам июльского заседания второй раз подряд повысила учётную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 2,25-2,5% годовых.

Такое решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков, и фондовые рынки в США отреагировали на него с оптимизмом, увеличившись в среду на 1-4%. Индексы Азии в четверг также торгуются в плюсе.