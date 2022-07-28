Мировые цены на золото выросли до 1736,35 доллара за унцию на фоне ослабления доллара
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота заметно растет в четверг утром — в основном за счёт ослаблении доллара после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.21 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 17,8 доллара, или на 1,04%, до 1736,35 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 3,26% — до 19,207 доллара за унцию.
ФРС США по итогам июльского заседания снова повысила учетную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 2,25-2,5% годовых. Такое решение было учтено рынками накануне и вызвало снижение курса доллара по отношению к другим основным валютам сейчас.
Ослабление американской нацвалюты само по себе позитивно для исчисляемых в долларах номинальных котировок сырьевых биржевых товаров, к которым относится и золото.
В четверг трейдеры ждут данных о ВВП США, что также может отразиться на рынках валют и драгметаллов. Ожидается, что по итогам прошлого квартала американская экономика выросла на 0,5%.