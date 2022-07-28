МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота заметно растет в четверг утром — в основном за счёт ослаблении доллара после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. ФРС США повысила базовую процентную ставку второй раз подряд

По состоянию на 9.21 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 17,8 доллара, или на 1,04%, до 1736,35 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 3,26% — до 19,207 доллара за унцию.

ФРС США по итогам июльского заседания снова повысила учетную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 2,25-2,5% годовых. Такое решение было учтено рынками накануне и вызвало снижение курса доллара по отношению к другим основным валютам сейчас.

Ослабление американской нацвалюты само по себе позитивно для исчисляемых в долларах номинальных котировок сырьевых биржевых товаров, к которым относится и золото.

В четверг трейдеры ждут данных о ВВП США, что также может отразиться на рынках валют и драгметаллов. Ожидается, что по итогам прошлого квартала американская экономика выросла на 0,5%.