МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Спрос на золотые изделия, слитки и монеты в Китае, как прогнозируется, упадет во 2-й половине 2022 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, так как локдауны создают неопределенность перспектив и негативно отражаются на расходах потребителей. Об этом сообщили в четверг во Всемирном совете по золоту (WGC). Золото дорожает на ослаблении доллара

Вероятно, ежемесячные темпы спроса на золото в Китае будут ускоряться во 2-й половине текущего года, но сокращение совокупных покупок золота в этот период по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года будет выражаться двузначными числами, заявил в четверг Ван Лисинь из WGC.

"Неопределенность, созданная волнами пандемии и ситуацией в экономике Китая, вероятно, окажет негативное влияние на спрос на золотые ювелирные изделия", — сказал он.

Однако, реализация отложенного спроса на золотые украшения, особенно свадебные ювелирные изделия, может позитивно отразиться на потреблении золота в случае, если властям удастся избежать повторных локдаунов, добавил Ван. Си Цзиньпин назвал цель следующего пятилетнего плана Китая

В WGC сообщили о снижении потребления физического золота в Китае в 1-й половине 2022 года на фоне вспышек коронавирусной инфекции. Китай является крупнейшим потребителем золота в мире.

Изменение поведения потребителей также способствовало уменьшению спроса. Замедление роста доходов и неопределенность перспектив, причиной которой стали вспышки коронавирусной инфекции, заставляют потребителей отдавать предпочтение накоплению средств.

В среду Китайская ассоциация золота сообщила о снижении потребления золота в стране в 1-й половине 2022 года на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.