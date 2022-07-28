МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером растет, инвесторы обратили внимание на данные о снижении ВВП США второй квартал подряд, свидетельствуют данные торгов. Золото дорожает на ослаблении доллара

По состоянию на 18.25 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 32,6 доллара, или на 1,9%, до 1751,7 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 6,44% — до 19,797 доллара за унцию.

Трейдеры обратили внимание на неожиданные данные о снижении экономики США во втором квартале. По данным минторга, показатель, согласно первой оценке, опустился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после снижения на 1,6% в первом квартале, хотя ожидался рост на 0,5%. Такая статистика усилила опасения по поводу возможной рецессии, что поддержало спрос на традиционно более надежное золото.

Рынки продолжают обращать внимание и на итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В среду ФРС США ожидаемо повысила ключевую ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5% годовых. Регулятор отметил, что дальнейшее повышение целевого диапазона ставки будет уместным.

Инвесторы в то же время обратили внимание на комментарии главы регулятора Джерома Пауэлла по итогам заседания. Пауэлл отметил, что решения ФРС по ставке будут зависеть от поступающих экономических данных, что укрепило на рынках ожидания более слабого повышения в сентябре.

"Из-за комментариев Пауэлла мы можем ожидать, что Федрезерв начнет разворачиваться в сторону более медленных повышений", — приводит портал MarketWatch мнение главы отдела сырьевой стратегии TD Securities Дэниела Гали (Daniel Ghali). В марте регулятор повысил ставку на 25 базисных пунктов, в мае — на 50 базисных пунктов, в июне и июле — на 75 базисных пунктов.