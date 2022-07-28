МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе закрыли торги четверга снижением на 2,3%, почти до 2115 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цены на нефть замедлили темпы роста вечером в четверг

Фьючерсные контракты на поставку газа в августе (по индексу TTF) открыли сессию на отметке 2055,4 доллара за тысячу кубометров (-5% к расчётной цене среды — 2164,5 доллара), что стало минимумом торгов. До полудня цены замедляли темпы снижения и к полудню даже перешли к небольшому росту. Максимум повышались на 0,5%, до 2174,6 доллара. Однако к завершению торгов котировки продолжили опускаться и закрыли сессию чуть выше 2115 долларов (-2,3%).

Стоимость газа резко подскочила в понедельник после сообщения "Газпрома" о плане снижения с 27 июля поставок по ключевому газопроводу из России в Европу — "Северному потоку". Они составят не более 20% от проектной мощности магистрали и не превысят 33 миллионов кубометров в сутки.

Расчетная цена на газ на европейской бирже в июле составляет в среднем почти 1760 долларов за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.