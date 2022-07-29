МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером поднимается, при этом по итогам недели стоимость этого драгметалла может показать рост вторую неделю подряд, свидетельствуют данные торгов. Золоторудное месторождение "Кумтор" перешло в собственность Киргизии

По состоянию на 17.15 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,8 доллара, или на 0,16%, до 1753,1 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,78% — до 20,023 доллара за унцию.

Доллар к иене опускался на 0,2%. Ослабление доллара поддерживает спрос на золото, которое в этом случае становится более доступным при покупке в другой валюте.

При этом с начала недели стоимость золота может показать рост вторую неделю подряд — с начала недели индикатор вырос на 1,5%, неделей ранее — на 1,4%. Поддержало спрос на золото ослабление доллара и опасения по поводу возможной рецессии после выхода данных о снижении ВВП США второй квартал подряд. Золото традиционно является более надежным активом. С начала же месяца снижение составляет 3% — четвертый месяц удешевления золота подряд.

"В последний торговый день июля золото, похоже, готово завершить сложный месяц на позитивной ноте, поскольку признаки того, что Федеральная резервная система США может быть менее агрессивной по будущим повышениям ставки, позволило драгоценному металлу восстановить часть месячных потерь", — цитирует портал MarketWatch мнение рыночного аналитика Kinesis Money Руперта Роулинга (Rupert Rowling).