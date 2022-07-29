МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе закрыли торги пятницу снижением на 1,4%, почти до 2057 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Европейские биржи увеличились на закрытии торгов пятницы

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) открыли сессию на отметке 2126,2 доллара за тысячу кубометров (+1,9% к расчётной цене четверга — 2086,5 доллара). Вскоре был достигнут ценовой максимум торгов — примерно в 2147 долларов.

В середине торгов стоимость опустилась в диапазон почти в 2015-2055 долларов, закрепившись затем у нижней его границы. Ближе к концу торгов цены опускались ниже 2000 долларов, до суточного минимума в 1993 доллара. Цены на газ закрылись на уровне 2056,6 доллара, что — с учетом изменения валютных котировок (данные на ICE Futures представлены в евро) — на 1,4% ниже расчетной цены.

Стоимость газа резко подскочила в понедельник после сообщения "Газпрома" о плане снижения с 27 июля поставок по ключевому газопроводу из России в Европу — "Северному потоку". Они составят не более 20% от проектной мощности магистрали и не превысят 33 миллионов кубометров в сутки.

Расчетная цена на газ на европейской бирже в июле составляет в среднем почти 1760 долларов за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.