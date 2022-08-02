МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром символически дорожает, находясь в районе 1790 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Эксперт раскрыл фактор, который придаст доллару сил для нового рывка

По состоянию на 8.12 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 2,1 доллара, или на 0,12%, до 1789,8 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,8% — до 20,2 доллара за унцию.

Инвесторы продолжают следить за обстановкой на мировой арене, поскольку золото традиционно выступает как более надежный актив. Спрос на золото увеличивается в связи с потенциальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси вопреки протестам Пекина. Это станет первым визитом туда представителя с такой должностью с 1997 года.

Также на золотые котировки влияет доллар. Американская валюта сейчас слабеет по отношению к другим основным мировым, так, по состоянию на 7.57 мск курс евро к доллару рос до 1,0269 с уровня прошлого закрытия в 1,0261 доллара, курс доллара к иене уменьшался до 130,75 иены со 131,61 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается сейчас более чем на 0,2%.

Слабеющий доллар позитивен для золотых котировок, и они вполне в ближайшем времени могут достичь круглой отметки в 1800 за унцию. Такое поведение американской валюты объясняется тем, что инвесторы и спекулянты ожидают в дальнейшем более умеренных темпов ужесточения монетарной политики в США. По данным CME Group, 82% аналитиков прогнозируют увеличение учётной ставки Федеральной резервной системы в сентябре на 50 базисных пунктов, до 2,75-3%, и лишь 18% аналитиков закладывают повышение вновь на 75 базисных пунктов — как это было дважды летом.