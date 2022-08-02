Фьючерсы на золото слабо дорожают и приближаются к 1800 долларам за тройскую унцию
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром символически дорожает, находясь в районе 1790 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.12 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 2,1 доллара, или на 0,12%, до 1789,8 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,8% — до 20,2 доллара за унцию.
Инвесторы продолжают следить за обстановкой на мировой арене, поскольку золото традиционно выступает как более надежный актив. Спрос на золото увеличивается в связи с потенциальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси вопреки протестам Пекина. Это станет первым визитом туда представителя с такой должностью с 1997 года.
Также на золотые котировки влияет доллар. Американская валюта сейчас слабеет по отношению к другим основным мировым, так, по состоянию на 7.57 мск курс евро к доллару рос до 1,0269 с уровня прошлого закрытия в 1,0261 доллара, курс доллара к иене уменьшался до 130,75 иены со 131,61 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается сейчас более чем на 0,2%.
Слабеющий доллар позитивен для золотых котировок, и они вполне в ближайшем времени могут достичь круглой отметки в 1800 за унцию. Такое поведение американской валюты объясняется тем, что инвесторы и спекулянты ожидают в дальнейшем более умеренных темпов ужесточения монетарной политики в США. По данным CME Group, 82% аналитиков прогнозируют увеличение учётной ставки Федеральной резервной системы в сентябре на 50 базисных пунктов, до 2,75-3%, и лишь 18% аналитиков закладывают повышение вновь на 75 базисных пунктов — как это было дважды летом.
https://1prime.ru/commodities/20220802/837670969.html