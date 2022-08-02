МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Стоимость меди снижается третью торговую сессию подряд на неуверенности в спросе на промышленные металлы после выхода китайской промышленной статистики, свидетельствуют данные торгов. Мантуров отметил рост экспорта металлургической продукции в Китай

По состоянию на 8.28 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 1,66%, до 3,4725 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Медь дешевеет третью сессию подряд, за это время металл подешевел суммарно на 3,3%.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,24%, до 7819,5 доллара, алюминия — на 2,33%, до 2430,5 доллара, цинка – выросла на 0,59%, до 3328 долларов.

Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая, по данным делового издания Caixin, снизился до 50,4 пункта с уровня июня в 51,7 пункта.

Китай — крупнейший потребитель меди, поэтому связанная с его промышленностью статистика отражается на ожиданиях вокруг спроса на этот металл.