МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. В четверг цены на сою и пшеницу в Чикаго резко выросли. Котировки пшеницы восстановились с 6-месячного минимума на признаках оживления спроса, которое началось после недавнего падения цен, и ввиду ожиданий жаркой погоды в США. Цены на кукурузу также выросли после снижения ранее на этой неделе. Россия с 10 августа повысит пошлину на экспорт пшеницы

"(Ралли началось) с рынка сои и яровой пшеницы. Похоже, позитивная динамика связана с метеопрогнозами", — отметил Арлан Судерман, старший экономист StoneX.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT завершили торги с повышением на 2,4%, до 7,81 3/4 доллара за бушель. В среду котировки упали к минимуму с начала февраля 7,52 доллара за бушель. Фьючерсы на сою на CBOT закрылись с повышением на 3,6%, по 14,19 доллара за бушель.

По прогнозам метеорологов, на Среднем Западе США, в районе выращивания сои, в августе ожидается усиление жаркой и засушливой погоды. Этот месяц является важнейшим для созревания посевов, и подобные погодные условия могут привести к снижению урожайности. Еще два корабля с украинским зерном покинули черноморский порт

Между тем рынок продолжает внимательно следить за ситуацией на Украине. Несмотря на существующие препятствия, первая партия экспортного зерна смогла покинуть украинские порты в Черном море впервые с февраля. Ожидается, что в пятницу в украинский порт Черноморск прибудет турецкий сухогруз. Это будет первое судно, которому удастся зайти в украинский порт с начала российской спецоперации, сообщил один из представителей местной администрации Одессы.

По прогнозам Maxar, в ближайшие 6-10 дней в центральной и северо-восточной частях Среднего Запада ожидается более засушливая погода. Впрочем, дожди в дельте Миссисипи и на юго-востоке Среднего Запада должны повысить содержание влаги в почве, необходимой для созревания кукурузы и сои.

Согласно еженедельным данным Минсельхоза США, на неделе 22-28 июля чистые экспортные продажи пшеницы и сои в новом маркетинговом году составили 249 900 тонн, а экспортные продажи сои — 410 600 тонн, что соответствовало прогнозам.