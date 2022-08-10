МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Цена на медь падает на фоне снижения основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара остается стабильным в ожидании данных по инфляции в США

По состоянию на 9.55 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,49%, до 3,5715 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца уменьшилась на 0,06%, до 7983 долларов, алюминия выросла на 1,84%, до 2490,5 долларов, цинка — на 2,64%, до 3536,5 долларов.

Медные котировки в среду утром снижаются, переняв динамику азиатских фондовых рынков. Так, ключевые фондовые индексы АТР снижаются перед выходом данных об инфляции в США. Аналитики полагают, что инфляция в этой стране замедлилась в июле до 8,7% после 9,1% месяцем ранее

Азиатско-Тихоокеанского регион — крупный потребитель меди, поэтому котировки промышленного металла активно реагируют на динамику фондовых рынков.