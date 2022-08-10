МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. В ходе сессии вторника цены на кукурузу и сою в США достигли более чем недельного максимума на фоне понижения оценки состояния посевов. Кроме того, рынок опасался, что жаркая и сухая погода, ожидающаяся на Среднем Западе, продолжит ухудшать условия для созревания урожая. Агрохолдинг "Степь" собрал рекордный урожай пшеницы

Пшеница также получала поддержку на фоне ослабления доллара. Впрочем, рост цен был ограничен возобновлением экспорта зерновых из украинских портов.

В пятницу трейдеры будут ждать ежемесячных Оценок мирового предложения и спроса (WASDE) Минсельхоза США. Однако основное внимание рынка по-прежнему приковано к погоде и условиям для созревания урожая после того, как Минсельхоз США понизил еженедельную оценку состояния посевов сои. При этом оценка посевов кукурузы была понижена сильнее, чем ожидалось.

По состоянию на 7 августа около 58% посевов кукурузы в США получили оценку "хорошо" и "превосходно", что на 3 пункта ниже уровней предыдущей недели и ниже среднего прогноза 60%. Состояние 59% посевов сои было оценено как "хорошее" и "превосходное", что соответствует прогнозам, но на 1 пункт отстает от уровней предыдущей недели. Эксперт спрогнозировал урожайность и качество российской пшеницы

Декабрьские фьючерсы на кукурузу на CBOT завершили сессию вторника с повышением на 6 3/4 цента, по 6,14 доллара за бушель. Ноябрьские контракты на сою закрылись ростом на 28 3/4 цента, по 14,28 3/4 доллара за бушель. Сентябрьские фьючерсы на пшеницу подорожали на 1 3/4 цента, до 7,81 1/2 доллара за бушель.

Недавно в некоторых районах Среднего Запада прошли дожди, однако жаркая погода на этой неделе, вероятно, продолжит оказывать давление на созревающие посевы.

Укрепление бразильского реала и более активные экспортные продажи США оказали поддержку ценам на кукурузу и сою на CBOT. Ранее Минсельхоз США сообщил о продаже Китаю 133 000 тонн кукурузы нового урожая.