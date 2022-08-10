МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Стратеги-аналитики Goldman Sachs понизили прогнозы по ценам на золото, принимая во внимание опасения относительно мер ФРС по сдерживанию усилившейся инфляции и риск замедления экономического роста. Золото дешевеет перед выходом статистики по США

Ранее в 2022 году банк повысил прогноз по ценам на золото до 2500 долларов за унцию на ожиданиях того, что опасения возможной рецессии в США подстегнут спрос на драгоценный металл. Исторически этот фактор является более эффективным драйвером на рынке золота, чем реальные ставки.

"Повышение процентных ставок ФРС, вероятно, приведет к росту номинальных ставок. Однако инфляционные ожидания вряд ли заметно ослабнут, поскольку надежды на временный характер высокой инфляции не оправдались, и она (инфляция) с завидным постоянством преподносит сюрпризы", — отметил во вторник Михаил Спрогис, ведущий стратег-аналитик Goldman.

"Основной вывод таков: в текущих условиях ужесточения денежно-кредитной политики и устойчивых опасений относительно возможной рецессии динамика цен на золото будет определяться способностью ФРС лавировать между борьбой с инфляцией и поддержкой (экономического) роста", — отметили эксперты. ФРС примет жесткие меры для борьбы с инфляцией в США

Goldman понизил 3-, 6- и 12-месячные прогнозы по ценам на золото до 1850 долларов, 1950 долларов и 1950 долларов соответственно против предыдущих 2100 долларов, 2300 долларов и 2500 долларов соответственно. Аналогичные прогнозы банка по ценам на серебро предполагают 21 доллар, 23 доллара и 25 долларов соответственно, тогда как ранее 3-, 6- и 12-месячные прогнозы предполагали цены на уровне 30 долларов.

ФРС должна разобраться с собственной готовностью бороться с инфляцией, как это было в 1970-е годы. Лишь тогда на рынке золота может сформироваться восходящий тренд, считают в Goldman. Если же инфляция неожиданно продолжит расти, и ФРС придется прибегнуть к беспрецедентным мерам, чтобы сдержать ее, на рынке золота материализуется нисходящий тренд.

Ни один из этих сценариев не является базовым для Goldman.