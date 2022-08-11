МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Котировки золота снизились по итогам торгов в среду, развернувшись вниз после первоначального роста. Вышедшие в среду данные указали на замедление инфляции в США, и на этом фоне ФРС может отказаться от агрессивного ужесточения политики. Цены на золото колеблются после данных об инфляции в США

К 19.34 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,3% до 1788,39 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 0,1%, по 1813,7 доллара за унцию.

После выхода данных по инфляции цены на золото выросли до самого высокого уровня с 5 июля.

Индекс потребительских цен (CPI) США в июле остался без изменений по сравнению с предыдущим месяцем. Это стало первым признаком ослабления инфляционного давления в США после двух лет ускорения инфляции.

"Первоначально золото рефлекторно подскочило в цене на фоне более слабого, чем ожидалось, показателя инфляции, но затем инвесторы поняли, что данные слабее, а не слабые" — говорит Джим Викофф, старший аналитик Kitco Metals.

Давление на стоимость золота оказали заявления президента ФРС-Миннеаполис Нила Кашкари и президента ФРС-Чикаго Чарльза Эванса, которые подтвердили планы ФРС по агрессивному повышению ставок.

По словам Кашкари, центральному банку США понадобится повысить ключевую процентную ставку до 3,9% к концу текущего года и до 4,4% к концу 2023 года.

Между тем спот-цены на серебро выросли на 0,2% до 20,53доллара за унцию, платина выросла в цене на 0,7%, до 939,97 доллара за унцию.

Палладий подорожал на 1,5% до 2249,14 доллара за унцию.