МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг снижается, рынки реагируют на данные о замедлении роста потребительских цен в США, свидетельствуют данные торгов. Goldman Sachs понизил прогнозы по ценам на золото

По состоянию на 9.00 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,66%, до 1801,8 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,37% — до 20,457 доллара за унцию.

В среду была опубликована статистика по годовой инфляции США в июле — она замедлилась до 8,5% с 9,1%, аналитики прогнозировали замедление лишь до 8,7%.

Так, замедление инфляции сильнее ожидаемых темпов увеличивает спрос на рисковые активы и уменьшает спрос на более надежные (в частности, на золото).

Кроме того, после снижения днем ранее курс доллара перешел к росту, что также оказывает негативное влияние на стоимость золота. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,24%, до 105,45 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке в другой валюте.