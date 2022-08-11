МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Стоимость меди растет в четверг вслед за подъемом на фондовых биржах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), достигнув шестинедельного максимума, свидетельствуют данные торгов. Экономист раскрыл, какую замену готовят доллару

По состоянию на 8.59 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex растет на 0,76% — до 3,663 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца увеличилась на 1,28% — до 8085,5 доллара, алюминия — снизилась на 0,04%, до 2489,5 доллара, цинка — поднялась на 2,04%, до 3608,5 доллара за тонну.

Основные фондовые индексы АТР в четверг растут в диапазоне 1-2% после выхода данных о замедлении инфляции в США. Страны АТР являются крупнейшим потребителем меди, поэтому такой оптимизм положительно отражается на стоимости промышленного металла. Так, стоимость меди достигла шестинедельного максимума.

Кроме того, позитивная статистика из США ослабила опасения по поводу агрессивного повышения ставок, которое может навредить экономическому росту и спросу на металлы.