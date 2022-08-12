МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу незначительно снижается в рамках коррекции после роста последних дней, когда драгметалл вернулся на отметки выше 1800 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Золото закрепилось на уровне 1810 долларов за тройскую унцию

По состоянию на 10.44 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,18%, до 1 803,90 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,13% — до 20,323 доллара за унцию.

Согласно опубликованной позавчера статистике, годовая инфляция в США по итогам июля замедлилась, причём ещё сильнее ожиданий — до 8,5%, после 9,1%, рекордных с 1981 года.

Такие данные стали сигналом того, что Федеральная резервная система (ФРС) США может замедлить темпы увеличения учетной ставки — по данным СME Group, 61,5% аналитиков ждут роста на 0,5 п.п. в сентябре, в то время как ранее в основном ожидалось повышение на 0,75 п.п.

В течение нескольких сессий до выхода этой статистики золото дорожало в качестве инфляционного "хеджа", теперь же продолжается слабая коррекция.