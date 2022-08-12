МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Цена меди в пятницу почти не меняется, инвесторы пытаются понять, какие меры в дальнейшем предпримет Федеральная резервная система (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Эксперты ожидают снижения цен на медь

По состоянию на 10.55 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижается на 0,13% — до 3,7015 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,08% — до 8,173 доллара, алюминия — на 1,25%, до 2520,5 доллара, цинка — на 0,2,16%, до 3686,5 доллара.

Инвесторов тревожит ситуация с инфляцией в США. Если ранее трейдеры полагали, что в связи с данными о резком замедлении роста потребительских цен Федрезерв будет склонен к ведению более "мягкой" политики, то сейчас же уверенность ушла, поскольку инфляция все еще остается высокой.

Ужесточение монетарной политики в США влияет на мировые рынки, в том числе меди, поскольку снижает приток ликвидности.