Цена на медь слабо снижается на неопределенности дальнейших действий ФРС США в пятницу
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Цена меди в пятницу почти не меняется, инвесторы пытаются понять, какие меры в дальнейшем предпримет Федеральная резервная система (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.55 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижается на 0,13% — до 3,7015 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,08% — до 8,173 доллара, алюминия — на 1,25%, до 2520,5 доллара, цинка — на 0,2,16%, до 3686,5 доллара.
Инвесторов тревожит ситуация с инфляцией в США. Если ранее трейдеры полагали, что в связи с данными о резком замедлении роста потребительских цен Федрезерв будет склонен к ведению более "мягкой" политики, то сейчас же уверенность ушла, поскольку инфляция все еще остается высокой.
Ужесточение монетарной политики в США влияет на мировые рынки, в том числе меди, поскольку снижает приток ликвидности.
https://1prime.ru/commodities/20220812/837772900.html