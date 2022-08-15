МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Цена меди в понедельник снижается из-за негативных перспектив спроса в Китае, свидетельствуют данные торгов. Цены на медь слабо снижаются на торгах в пятницу

По состоянию на 10.24 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижается на 2,34% — до 3,5922 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1%, до 8091,5 доллара, алюминия — на 3,41%, до 2434,5 доллара, цинка — на 2,64%, до 3589 долларов.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией с коронавирусом в Китае — крупнейшем потребителе этого промышленного металла. Инвесторы опасаются, что очередное ужесточение карантинных ограничений в стране может отразиться на спросе.

Кроме того, негативное влияние на эти перспективы оказывает китайская макростатистика. Так, объем производства крупных промышленных предприятий в июле в Китае вырос на 3,8% в годовом выражении, при этом аналитики прогнозировали рост на 4,6%.