МОСКВА, 16 агв- ПРАЙМ. Стоимость меди умеренно снижается во вторник утром из-за перспектив снижения спроса на этот вид сырья в Китае, свидетельствуют данные торгов. Цена на медь снижается на сомнении в спросе в Китае

По состоянию на 10.29 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижается на 0,28% — до 3,5925 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,38%, до 7980 долларов, алюминия — на 1,83%, до 2390 долларов, цинка — на 0,71%, до 3563,5 доллара.

Во вторник утром стоимость меди снижается, в то время как инвесторы продолжают следить за дальнейшим развитием ситуации с коронавирусом в Китае — крупнейшем потребителе этого промышленного металла. Трейдеры опасаются снижения спроса на этот вид сырья в связи с очередным ужесточением карантинных ограничений в стране.

При этом недавняя статистика из Китая также наталкивает на опасения снижения спроса. Так, объем производства крупных промышленных предприятий в июле в Китае вырос на 3,8% в годовом выражении, но при прогнозе роста на 4%. Кроме того, центробанк Китая снизил ставку в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на один год на 10 базисных пунктов — до 2,75% с 2,85%, что косвенно может свидетельствовать о каких-то проблемах в масштабе всей экономики.