МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Стоимость меди немного снижается в среду утром, трейдеры ожидают выхода протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.03 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex символически снижается на 0,12% — до 3,6187 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,01%, до 7979 долларов, алюминия выросла на 0,09%, до 2392 долларов, цинка — на 3,04%, до 3672 долларов.
Стоимость меди слегка снижается пока рынки ожидают публикацию протокола июльского заседания Федрезерва США позже в среду. Инвесторы надеются найти в нем возможные подсказки, намекающие на дальнейшие действия регулятора.
Также в центре внимания остается ситуация с коронавирусом в Китае — крупнейшем потребителе этого промышленного металла. Трейдеры опасаются очередных ужесточений карантинных ограничений в стране, так как они могут стать причиной снижения спроса.