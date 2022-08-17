МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Стоимость меди немного снижается в среду утром, трейдеры ожидают выхода протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. Медь дешевеет на сомнениях в спросе в Китае утором во вторник

По состоянию на 10.03 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex символически снижается на 0,12% — до 3,6187 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,01%, до 7979 долларов, алюминия выросла на 0,09%, до 2392 долларов, цинка — на 3,04%, до 3672 долларов.

Стоимость меди слегка снижается пока рынки ожидают публикацию протокола июльского заседания Федрезерва США позже в среду. Инвесторы надеются найти в нем возможные подсказки, намекающие на дальнейшие действия регулятора.

Также в центре внимания остается ситуация с коронавирусом в Китае — крупнейшем потребителе этого промышленного металла. Трейдеры опасаются очередных ужесточений карантинных ограничений в стране, так как они могут стать причиной снижения спроса.