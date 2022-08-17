МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром слабо растет в рамках коррекции после снижения в течение последних двух дней, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Стоимость золота во вторник чуть выше 1790 долларов за тройскую унцию

По состоянию на 10.12 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,15 доллара, или на 0,06%, до 1790,85 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,15% — до 20,115 доллара за унцию. При этом в последние два дня золото дешевело — его цена доходила до 1785 долларов за унцию.

Удешевление золота объясняется тем, что инвесторы ожидают дальнейших шагов Федеральной резервной системы (ФРС) США. Так, в среду ожидается публикация протокола июльского заседания регулятора, которое может содержать подсказки о следующих шагах американского центробанка. Решения Федрезерва влияют на курс доллара, к которому, в свою очередь, чувствительно золото.

"Тот факт, что цены на золото держатся так хорошо по сравнению с темпами ужесточения монетарной политики говорит о том, что если и произойдет еще одно движение вниз, то оно оно будет в основном обусловлено сокращением баланса ФРС", — сказал агентству Блумберг главный рыночный стратег FS Chiron Capital Allocation Fund Трой Гайески (Troy Gayeski). Эксперт также добавил, что устойчивость золота в этом году была "впечатляющей".