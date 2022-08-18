МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг утром несколько снижается вслед за азиатскими фондовыми индексами после публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Цена на медь падает в начале торгов среды

По состоянию на 9.04 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижается на 0,7% — до 3,5695 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,68%, до 7924,5 долларов, алюминия — выросла на 0,79%, до 2411 долларов, цинка — уменьшилась на 4,32%, до 3513,5 доллара за тонну.

Снижение фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона может говорить о негативных перспективах спроса на промышленные металлы, в том числе медь, в Азии. А они, в свою очередь, опускаются после опубликованных накануне вечером протоколов заседания ФРС.

Так, в то время как одни участники заседания посчитали, что в ходе ужесточения кредитно-денежной политики будет целесообразно замедлить темпы повышения учётной ставки, другие решили, что в целях борьбы с инфляцией не следует снижать ставку, когда она достигнет высоких значений.

Таким образом, протокол ФРС усилил опасения трейдеров об агрессивном повышении ставки рефинансирования в США, поскольку оно, в свою очередь, может стать причиной значительного снижения темпов экономического роста во всём мире.