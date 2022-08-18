Стоимость меди снижается за счет рыночного пессимизма в Азии в начале торгов четверга
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг утром несколько снижается вслед за азиатскими фондовыми индексами после публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.04 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижается на 0,7% — до 3,5695 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
По итогам среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,68%, до 7924,5 долларов, алюминия — выросла на 0,79%, до 2411 долларов, цинка — уменьшилась на 4,32%, до 3513,5 доллара за тонну.
Снижение фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона может говорить о негативных перспективах спроса на промышленные металлы, в том числе медь, в Азии. А они, в свою очередь, опускаются после опубликованных накануне вечером протоколов заседания ФРС.
Так, в то время как одни участники заседания посчитали, что в ходе ужесточения кредитно-денежной политики будет целесообразно замедлить темпы повышения учётной ставки, другие решили, что в целях борьбы с инфляцией не следует снижать ставку, когда она достигнет высоких значений.
Таким образом, протокол ФРС усилил опасения трейдеров об агрессивном повышении ставки рефинансирования в США, поскольку оно, в свою очередь, может стать причиной значительного снижения темпов экономического роста во всём мире.
https://1prime.ru/commodities/20220818/837819142.html