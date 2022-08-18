МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Газовые фьючерсы в Европе в четверг растут более чем на 2%, находятся чуть выше 2425 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Подача российского газа на ГИС "Суджа" продолжается 18 августа

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги в минусе, но вскоре перешли к умеренному росту. По состоянию на 10.01 мск котировки растут на 2,3%, находятся у отметки 2426,8 доллара. Динамика котировок ведется от расчетной цены предыдущего дня — 2372,5 доллара.

По мнению экспертов, опрошенных РИА Новости, ограничения в поставках газа в Европу и чрезвычайные меры для его экономии делают рынок крайне чувствительным к любой негативной информации, которая может повлиять на потребление "голубого топлива" или снабжение им. Ключевым же драйвером роста цен, по мнению аналитиков, остаются проблемы с восстановлением полноценной работы газопровода "Северный поток".

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.