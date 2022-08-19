МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу утром снижается вслед за азиатскими фондовыми индексами, свидетельствуют данные торгов. Цена на медь падает утром в четверг

По состоянию на 9.28 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижается на 0,76% — до 3,6197 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,35%, до 8931,5 доллара, алюминия — снизилась на 0,33%, до 2403 долларов, цинка — на 1,17%, до 3472,5 доллара за тонну.

Фондовые индексы АТР в пятницу преимущественно снижаются в пределах 0,8%, поскольку на рынке присутствуют опасения относительно значительного снижения темпов экономического роста в США и мире после возможного ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой. Азия является крупнейшим потребителем меди, поэтому котировки металла чувствительны к динамике на рынке в регионе.