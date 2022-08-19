МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в пятницу снижается на фоне укрепления доллара, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Цена золота падает на перспективах дальнейшего повышения ставки ФРС США

По состоянию на 17.23 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 5,85 доллара, или на 0,33%, до 1765,35 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 2,23% — до 19,030 доллара за унцию.

Основным фактором снижения цены на золото является рост курса американской валюты. Чем дороже доллар, тем недоступнее становится драгоценный металл для инвесторов, владеющих другой валютой. Индекс доллара растет на 0,54% — до 108,07 пункта.

"Золото снова снижается, поскольку доллар продолжает получать сильную поддержку. Восстановление доллара оказывает сильное давление на желтый металл, в котором уже началась фиксация прибыли после достижения отметки 1800 долларов", — сказал порталу MarketWatch главный рыночный стратег брокера OANDA Крейг Эрлам (Craig Erlam).