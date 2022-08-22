МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Газовые фьючерсы в Европе на открытии торгов первого дня недели подскочили в цене выше 2800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Поставки российского газа в Европу остаются ограниченными

Ранее в пятницу "Газпром" сообщил, что транспорт газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции (КС) "Портовая". Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) после сообщения подскакивали в пятницу вечером почти на 8%, выше 2700 долларов.

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2766,5 доллара (+9%). По состоянию на 9.16 мск цены растут на 12,7%, составляют 2862 доллара. Динамика котировок ведется от расчетной цены предыдущего торгового дня — 2538,8 доллара.