МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Котировки сои в понедельник на CBOT подскочили в цене на 1,4% на фоне надежд на увеличение экспорта. Агропроизводители в Китае, крупнейшем потребителе сои в мире, столкнулись с жаркой и засушливой погодой, из-за которой урожай сои, вероятно, сократится. Большинство представителей бизнеса США ждут рецессию в ближайшие два года

"Судя по всему, импортеры хотят обеспечить себе поставки сои, — отметил Грег Гроу из Archer Financial Services. — В настоящее время на рынке сои наблюдается высокий спрос на ближайшие поставки".

Фьючерсы на пшеницу также растут в цене. Наиболее активно торгующиеся контракты на мягкую краснозерную пшеницу на CBOT выросли в цене на фоне закрытия коротких позиций после падения к минимуму за шесть с половиной месяцев на прошлой неделе.

Цены на кукурузу также растут, однако потенциал их повышения ограничен, так как трейдеры ожидают еженедельных данных Минсельхоза США по состоянию посевов, а также данных осмотра посевов в Огайо, Южной Дакоте и Небраске.

Около 16.12 по Гринвичу ноябрьские фьючерсы на сою на CBOT выросли в цене на 23 3/4 цента, до 14,27 3/4 доллара за бушель, а декабрьские фьючерсы на мягкую краснозерную пшеницу подорожали на 14 1/4 цента, до 7,85 1/4 доллара за бушель.

Декабрьские контракты на кукурузу на CBOT подорожали на 3 3/4 цента, до 6,27 доллара за бушель.

В понедельник Минсельхоз США сообщил, что объем экспортной инспекции по сое на неделе 12-18 августа составил 686 583 тонны, что в основном совпало с прогнозами. Минсельхоз США также повысил оценку по экспортной инспекции по сое на предыдущей неделе с 744 571 тонны до 768 328 тонн.

Объем экспортной инспекции по кукурузе составил 740 508 тонн, а по пшенице — 594 273 тонны. Эти данные совпали с прогнозами аналитиков.