МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов в среду близки к 2800 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Поставки российского газа в Европу остаются ограниченными

Торги ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли у отметки 2795,6 доллара (+1,5%). По состоянию на 9.12 мск цены растут на 3%, составляя 2836,7 доллара за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня — 2754,1 доллара.

Ценовая волатильность на европейских рынках газа связана с неопределенностью в отношении безопасности его поставок. В пятницу "Газпром" сообщил, что транспорт газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая". Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали в пятницу вечером почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров.

Но ощутимый рост стоимости газа в Европе начался еще весной прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета.