МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. В среду цветные металлы торгуются разнонаправленно, поскольку разочаровывающие данные крупнейших экономик мира частично нивелируются опасениями по поводу перспектив предложения и ожиданиями роста спроса в Китае. Цена на медь падает на сохраняющихся опасениях вокруг спроса

В 05.26 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME подешевели на 0,5%, до 8083 долларов за тонну.

Котировки меди восстановились на 16% с 20-месячного минимума, достигнутого в середине июля, однако снизились на 17% с уровней начала года.

Деловая активность в частном секторе США в августе упала второй месяц подряд, до 27-месячного минимума.

Кроме того, в этом месяце стало известно о снижении деловой активности в еврозоне второй месяц подряд, так как удорожание стоимости жизни заставило потребителей снизить расходы, а перебои с поставками препятствовали работе компаний. Об этом свидетельствуют результаты опроса.

В среду доллар колеблется чуть ниже недавнего пика, в то время как на этой неделе инвесторы ждут симпозиума в Джексон-Хоуле. Слабые данные США могут замедлить темпы повышения процентных ставок ФРС.

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