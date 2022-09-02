МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром находится на уровне примерно в 1710 долларов за тройскую унцию, котировки сдерживаются укреплением доллара к мировым валютам до двадцатилетних рекордов, следует из данных торгов. Названы условия, при которых доллар к концу года будет стоить 80 рублей

По состоянию на 8.14 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,8 доллара, или на 0,05%, до 1 710,1 доллара за тройскую унцию. Днем ранее она опустилась ниже 1700 долларов за тройскую унцию, впервые с 21 июля. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,19%, до 17,7 доллара за унцию, в четверг его цена опускалась до 17,407 доллара — минимума более чем за два года.

Днем ранее индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) приближался к уровню в 110 пунктов, что является самым высоким уровнем с июня 2002 года. Курс доллара к иене при этом закрепился выше 140 иен за доллар — максимума с 1998 года. Удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке в другой валюте.

В центре внимания трейдеров остается политика Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке. Рынки прогнозируют, что позднее в сентябре регулятор поднимет ставку в пятый раз подряд. По данным CME Group, 74% аналитиков закладывают повышение на 0,75 процентного пункта, до 3-3,25% годовых. Увеличение ставки традиционно поддерживает доллар, к которому чувствительно золото.

Позднее в пятницу ожидается важная статистика по рынку труда в США: будут опубликованы данные по безработице за август. Аналитики полагают, что безработица в стране сохранилась на уровне июля в 3,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 300 тысяч после увеличения на 528 тысяч.