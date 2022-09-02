МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу утром опускается, укрепление доллара до почти двадцатилетних рекордов сдерживает котировки, инвесторы также по-прежнему обеспокоены перспективами вокруг спроса из КНР, свидетельствуют данные торгов. Доллар немного дешевеет к мировым валютам

По состоянию на 8.32 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,42%, до 3,3945 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С начала недели медь подешевела на 8%.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца упала на 2,62%, до 7 597 долларов, алюминия — на 2,71%, до 2 295 долларов, цинка — на 5,78%, до 3 259,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) днем ранее приближался к отметке в 110 пунктов, что является самым высоким значением с июня 2002 года. При этом курс доллара к иене достиг 140 иен, что является самым высоким значением за 24 года. Удорожание доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными при покупке в другой валюте.

Рынки продолжают при этом следить за ситуацией в Китае, который является крупнейшим потребителем этого промышленного металла. В стране продолжаются локальные ужесточения карантина на фоне новых вспышек коронавируса, Пекин придерживается политики нулевой терпимости к вирусу.

При этом участники торгов обратили внимание на промышленную статистику КНР. Согласно опубликованным в четверг данным, индекс деловой активности PMI в области промышленного производства Китая в августе сократился до 49,5 пункта с 50,4 пункта при прогнозе в 50,2 пункта, при этом значение оказалось ниже 50 пунктов, что указывает на замедление экономической активности.