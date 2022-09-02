МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Цены на золото в пятницу превысили психологически важную отметку 1700 долларов за унцию. Рост доллара приостановился в ожидании данных США по рынку труда. Между тем инвесторы предполагают, что Федеральная резервная система США в ближайшие месяцы будет придерживаться жесткой денежно-кредитной политики. Стоимость золота сохраняется на уровне 1710 долларов за унцию

Около 09.26 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,5%, до 1704,90 доллара за унцию. За истекший период этой недели котировки снизились примерно на 2%, а в четверг достигли 6-недельного минимума 1687,60 доллара. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,4%, до 1716,30 доллара за унцию.

"Мы видим небольшое снижение доллара, которое оказывает поддержку ценам на золото. Между тем у котировок почти нет пространства для роста, так как рынок готовится к значительному повышению процентной ставки", — отметил Карло Альберто ДеКаса из Kinesis Money.

"Инвесторы хотят понять, насколько жесткой может оказаться политика ФРС. Позитивные данные по рынку труда вынудят ФРС повышать процентную ставку, что будет негативным для цен на золото фактором", — добавил эксперт.